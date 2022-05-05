Помощник секретаря СБР заявил, что уехавшие из России звезды путают «героизм с отступничеством, изменой и отщепенством»

Помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов жёстко раскритиковал звёзд и бизнесменов, которые уехали из России. Его слова передаёт BAZA.

Сначала Мухитов оценил заявления репера Face, уехавшего в Грецию. Он отметил, что слова музыканта говорят об ущербности его воспитания и предательстве.

«Отказавшиеся от Родины „бизнесмены и шоумены“ в одночасье перечеркнули свои заслуги и успехи, растоптали свою репутацию. При этом лицемерно полагают, что совершили героический поступок, путая героизм с отступничеством, изменой и отщепенством. Духовная бедность, слабость характера и безволие заставили их переметнуться на сторону врага», — сказал Мухитов.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе и Вера Брежнева отказались от выступления перед российскими туристами в Турции.