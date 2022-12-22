Пони из Новосибирска отправили в барнаульский зоопарк для продолжения рода

В Россельхознадзоре отметили, что перемещения таких животных оформляются с условиями регионализации

22 декабря 2022, 09:20, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В алтайское село Власиха из Новосибирского зоопарка переехал пони породы аппалуза. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на Россельхознадзор.

«В декабре оформили согласование внутрироссийского маршрута автомобильной перевозки пони. Учитывая, что подобные перемещения животных и птиц по территории РФ осуществляются в соответствии с условиями регионализации, перед согласованием специалисты ведомства внимательно изучили сведения о питомце из заявления, ранее поступившего от Новосибирского зоопарка», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что отличительной чертой этой породы является пятнистая масть.