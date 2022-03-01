Попавшие под санкции банки больше не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

Банки РФ, которые попали под санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, однако уже выданные карты продолжат работать внутри РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платёжных карт (НСПК).

«Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платёжных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платёжных карт как обычно», — заявили в НПСК.

Напомним, после того как президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, западные страны ввели «блокирующие» санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия».