Популяцию нищих в России планируют сократить на 1,2 млн человек

Заместитель министра труда и социальной защиты Любовь Ельцова уверена, что число людей, получающих меньше прожиточного минимума, в 2018 году уменьшится на 1,2-1,3 млн человек, передает ТАСС.

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Экономика Путин порекомендовал сделать "прожиточный МРОТ" не позднее 2019 года

Соответствующие ожидания были озвучены в ходе заседания межфракционной рабочей группы по подготовке предложений о повышении минимального размера оплаты труда.

Ельцова напомнила, что по данным анализа, проведенного ведомством в апреле текущего года, в России около 4 миллионов человек получают зарплату меньше уровня прожиточного минимума. "В 2018 году эта цифра должна снизиться на 1,2-1,3 млн человек", - пообещала чиновница.

Говоря о законопроекте, повышающем МРОТ, Ельцова обратила внимание, что, начиная с 2019 года, вводится "постоянный механизм установления МРОТ на уровне 100 процентов от прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года".

"Это позволит нам с одной стороны контролировать, чтобы не было снижения размера МРОТ, с другой - планировать расходы как в бюджетной сфере, так и в небюджетной сфере", - подчеркнула Ельцова.