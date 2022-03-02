Пора домой. Как чувствуют себя россияне, оказавшиеся за рубежом в разгар операции на Украине

С 28 февраля небо над Европой, США и рядом других стран закрыто для российских самолётов на фоне спецоперации на Украине. В ответ Россия ограничила воздушное пространство для авиакомпаний 36 стран. Между тем за границей на отдыхе только по туристическим путёвкам сейчас находятся порядка 150 тысяч россиян. Среди них — и жители Алтайского края. Как они сейчас чувствуют себя после изменившейся геополитической обстановки и как им добираться домой, выяснял amic.ru.

Вопрос — вернуться

Жительница Барнаула Евгения с семьёй улетела на Кубу за несколько дней до того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Домой планировали возвращаться 4 марта. Но сейчас планы под большим вопросом — всё больше стран закрывают воздушное пространство.

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По поручению вице-премьера РФ Чернышенко, вывоз российских туристов из-за границы организован по гуманитарным каналам. На это и рассчитывают барнаульцы, при этом отмечают, что сроки вылета домой могут измениться.

«По плану мы вылетаем домой 4 марта, но сейчас спрогнозировать очень сложно. Вчера начали вывозить российских туристов специальными рейсами. Летят не через привычный европейский коридор, хотя иногда некоторые страны, даже несмотря на закрытое небо, всё-таки дают возможность лететь. Позавчера у нас так знакомые москвичи летели. Добрались за 12 часов. А вот вчера один рейс уже сильно отложили. Люди ждали вылета с 8 утра. Обещали выпустить только ночью. То есть уже в сроки не получается укладываться», — рассказывает Евгения.

Некоторые туроператоры уже предупредили своих клиентов о вынужденных задержках и даже оплатили им три дня проживания в отелях.

«Например, туроператор Anex Tour предложил своим клиентам три дополнительных дня и оплатил им отели за ожидание самолёта», — говорит женщина.

При этом, по её словам, даже несмотря на геополитическую обстановку и закрытие воздушного пространства, русские туристы продолжают прибывать на отдых:

«Уже после закрытия неба, буквально вчера, прилетели россияне. Очень спокойные. Смеются: мол, подводные лодки рядом, поплывём домой на них. Мол, а когда нам ещё теперь удастся сюда приехать?»

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Отношения с иностранцами

В целом, по словам Евгении, обстановка на Кубе спокойная. Туристов очень много из разных стран. Услышав русскую речь, часто подходят и заводят разговор о происходящем на Украине. Реакции — разные.

«Мы хотя и стараемся не поддерживать такие темы, но диалоги, конечно, возникают. Очень агрессивные поляки. Правда, в глаз пока не бьют. Но вот, например, не стали играть в волейбол: услышав русскую речь, забрали мячик и убежали. Одна женщина-полячка подошла поговорить. Говорит, мол, Америка за мир, а вы? Начинаешь ей объяснять, что мир всё-таки немножко другой. Она: „Нет, Америка прекрасна и она не хочет войны“. А вот украинцы на удивление очень толерантны. Те, кто здесь, по крайней мере. Мы много говорили, что политика политикой, но страшно сейчас всем, и то, что происходит, это горе для всех».

Кубинцы же настолько доброжелательны, что предлагают русским свои дома, если вдруг придётся долго ждать вылета домой.

Не расстраиваться раньше времени

Супруги из Москвы Роман и Юлия накануне военной операции улетели на отдых в Доминикану. Обратно планировали возвращаться 6 марта. Но что будет — пока не знают. Поэтому предпочитают не расстраиваться раньше времени. На отдых ещё почти неделя. Но в целом рассчитывают на своего туроператора.

«Обычно представители (турагентства, — прим. ред.) информацию по возврату сообщают за сутки до окончания путёвки, так что нам пока ничего не говорили. Но если судить по новостям, то Azur Air отменил все рейсы сюда с 27 или 28 числа, а обратно будут забирать вывозными рейсами, как раз в даты, когда мы должны улетать. Только будут задействованы гуманитарные маршруты», — говорит Роман.

По его словам, никакой агрессии по отношению к россиянам в Доминикане нет ни со стороны жителей республики, ни со стороны других туристов:

«Отдыхается тут нормально. Не заметил никакого плохого отношения или косых взглядов. Ну и русских много даже в это время, прилетели до закрытия границ. Слышал также немецкую, французскую, английскую речь».

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Власти обещали помочь

В Ростуризме сообщили, что только в открытых для наших самолётов странах — Доминикане, Мексике и Кубе — находится порядка 18 тысяч туристов. Всего же за границей сейчас по туристическим путёвкам отдыхают около 150 тысяч россиян. Большинство из них надеются на помощь МИД и туроператоров. И всех их нужно вывозить.

Кстати, с 1 марта приостановлен завоз туристов на Кубу, в Мексику и Доминикану. До 28 марта планируются только вывозные рейсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Anex Tour. Причина — слишком дорогое путешествие через воздушные коридоры Африки и России: сначала на Камчатку, а потом на Кубу. Туристам, которые приобрели путёвки на эти направления, предлагают перебронировать на другие.

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил обеспечить возврат российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам.

Но главный вопрос при этом — согласовать эти гуманитарные рейсы с несколькими государствами, чтобы они открыли небо, подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, власти Болгарии уже пообещали организовать такой воздушный коридор для вывоза россиян. Ведомство также провело переговоры с министрами туризма Венгрии.

Наиболее проблемные точки сегодня — это Португалия (Мадейра), Болгария, Венгрия, Хорватия, сообщили в Ростуризме.

Некоторые туристические страны готовы продлить проживание россиянам, пока вопрос с их возвращением решают, сказала Догузова. Однако платить за «продление отдыха всё-таки придётся». Иногда — туроператорам, а иногда — самим туристам.

«Египетские отели взяли расходы на себя, однако в Европе другая картина. В Португалии продлили проживание за счёт Министерства туризма. В некоторых случаях путешественникам придётся платить самим», — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе 1 марта РИА Новости.

А туристам в Венгрии и Греции компании рекомендовали возвращаться стыковками через Стамбул. Правда, билеты готов приобрести туроператор.

Надеяться только на себя

1 марта Росавиация посоветовала российским туристам самостоятельно искать альтернативные способы возвращения в страну. Для этого ведомство советует использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний через третьи страны. Например, можно лететь с пересадкой через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ или Турцию. Либо воспользоваться маршрутами смешанного сообщения. То есть улететь в Латвию, Литву, Польшу или Финляндию, а оттуда уже добираться до России на наземном транспорте.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) посчитала, сколько денег понадобится россиянам на путь домой.

Например, из Стамбула в Москву, по данным АТОР, можно долететь на Turkish Airlines за 84 тыс. р. Время полёта — 2,5 часа. У «Аэрофлота» тарифы ниже — 22 тыс. р., но в пути придётся провести чуть более четырёх часов.

Из Дубая в Москву можно долететь на Flydubai (тариф 29,5 тыс. р. на человека в одну сторону), на «Уральских авиалиниях» (тариф 29,8 тыс. р.) или на Emirates за 47,5 тыс. р. на человека в одну сторону.

Из Израиля вернуться на родину можно компаниями «Аэрофлот» и S7 за 53,3 и 34,9 тысячи рублей за человека соответственно. Тариф израильского перевозчика EL AL — 27,1 тысячи рублей.

Из Марокко — Royal Air Maroc (45,5 тысячи рублей).

Из Белграда (Сербия) до Москвы долететь можно Air Serbia за 54,3 тыс. р. на человека в одну сторону.



Из стран СНГ россияне могут улететь на родину из Еревана, Гюмри, Баку, городов Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Стоимость билетов в зависимости от направления и авиакомпании начинается от десяти тысяч рублей. Например, из Еревана в Москву рейс «Уральских авиалиний» обойдётся чуть более 16 тыс. р. на человека. Из Ташкента до Москвы тариф Uzbekistan Airways — 38,2 тыс. р. на человека.

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А вообще лучше сидеть дома

2 марта руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась к россиянам с просьбой не планировать поездки в страны, которые ввели санкции и ограничения в отношении России.

«Пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию», — отметила Догузова.

Для путешествия нам рекомендуют Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию, Вьетнам и ряд других государств, которые не вводили никаких ограничений. Ну и конечно, же остаётся доступен и внутренний туризм. «Мы вместе с регионами и туристическим бизнесом постоянно работаем над повышением доступности и качества внутренних направлений», — сказала Догузова.