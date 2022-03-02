Пора домой. Как чувствуют себя россияне, оказавшиеся за рубежом в разгар операции на Украине

Росавиация рекомендует россиянам искать альтернативные способы возвращения в страну

2 марта 2022, 12:28

С 28 февраля небо над Европой, США и рядом других стран закрыто для российских самолётов на фоне спецоперации на Украине. В ответ Россия ограничила воздушное пространство для авиакомпаний 36 стран. Между тем за границей на отдыхе только по туристическим путёвкам сейчас находятся порядка 150 тысяч россиян. Среди них — и жители Алтайского края. Как они сейчас чувствуют себя после изменившейся геополитической обстановки и как им добираться домой, выяснял amic.ru.

Вопрос — вернуться

Жительница Барнаула Евгения с семьёй улетела на Кубу за несколько дней до того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Домой планировали возвращаться 4 марта. Но сейчас планы под большим вопросом — всё больше стран закрывают воздушное пространство.

США закрывает небо для России и создает группу для расследования преступлений русских олигархов

США закрывает небо для России и создает группу для расследования преступлений русских олигархов

По поручению вице-премьера РФ Чернышенко, вывоз российских туристов из-за границы организован по гуманитарным каналам. На это и рассчитывают барнаульцы, при этом отмечают, что сроки вылета домой могут измениться.

«По плану мы вылетаем домой 4 марта, но сейчас спрогнозировать очень сложно. Вчера начали вывозить российских туристов специальными рейсами. Летят не через привычный европейский коридор, хотя иногда некоторые страны, даже несмотря на закрытое небо, всё-таки дают возможность лететь. Позавчера у нас так знакомые москвичи летели. Добрались за 12 часов. А вот вчера один рейс уже сильно отложили. Люди ждали вылета с 8 утра. Обещали выпустить только ночью. То есть уже в сроки не получается укладываться», — рассказывает Евгения.

Некоторые туроператоры уже предупредили своих клиентов о вынужденных задержках и даже оплатили им три дня проживания в отелях.

«Например, туроператор Anex Tour предложил своим клиентам три дополнительных дня и оплатил им отели за ожидание самолёта», — говорит женщина.

При этом, по её словам, даже несмотря на геополитическую обстановку и закрытие воздушного пространства, русские туристы продолжают прибывать на отдых:

«Уже после закрытия неба, буквально вчера, прилетели россияне. Очень спокойные. Смеются: мол, подводные лодки рядом, поплывём домой на них. Мол, а когда нам ещё теперь удастся сюда приехать?»

Какие страны отменили авиасообщение с Россией и закрыли для нее воздушное пространство?

Какие страны отменили авиасообщение с Россией и закрыли для нее воздушное пространство?

Отношения с иностранцами

В целом, по словам Евгении, обстановка на Кубе спокойная. Туристов очень много из разных стран. Услышав русскую речь, часто подходят и заводят разговор о происходящем на Украине. Реакции — разные.

«Мы хотя и стараемся не поддерживать такие темы, но диалоги, конечно, возникают. Очень агрессивные поляки. Правда, в глаз пока не бьют. Но вот, например, не стали играть в волейбол: услышав русскую речь, забрали мячик и убежали. Одна женщина-полячка подошла поговорить. Говорит, мол, Америка за мир, а вы? Начинаешь ей объяснять, что мир всё-таки немножко другой. Она: „Нет, Америка прекрасна и она не хочет войны“. А вот украинцы на удивление очень толерантны. Те, кто здесь, по крайней мере. Мы много говорили, что политика политикой, но страшно сейчас всем, и то, что происходит, это горе для всех».

Кубинцы же настолько доброжелательны, что предлагают русским свои дома, если вдруг придётся долго ждать вылета домой.

Не расстраиваться раньше времени

Супруги из Москвы Роман и Юлия накануне военной операции улетели на отдых в Доминикану. Обратно планировали возвращаться 6 марта. Но что будет — пока не знают. Поэтому предпочитают не расстраиваться раньше времени. На отдых ещё почти неделя. Но в целом рассчитывают на своего туроператора.

«Обычно представители (турагентства, — прим. ред.) информацию по возврату сообщают за сутки до окончания путёвки, так что нам пока ничего не говорили. Но если судить по новостям, то Azur Air отменил все рейсы сюда с 27 или 28 числа, а обратно будут забирать вывозными рейсами, как раз в даты, когда мы должны улетать. Только будут задействованы гуманитарные маршруты», — говорит Роман.

По его словам, никакой агрессии по отношению к россиянам в Доминикане нет ни со стороны жителей республики, ни со стороны других туристов:

«Отдыхается тут нормально. Не заметил никакого плохого отношения или косых взглядов. Ну и русских много даже в это время, прилетели до закрытия границ. Слышал также немецкую, французскую, английскую речь».

Отдых на паузе. Алтайским туристам рассказали, что будет с путевками в Европу и другие страны

Отдых на паузе. Алтайским туристам рассказали, что будет с путевками в Европу и другие страны

Власти обещали помочь

В Ростуризме сообщили, что только в открытых для наших самолётов странах — Доминикане, Мексике и Кубе — находится порядка 18 тысяч туристов. Всего же за границей сейчас по туристическим путёвкам отдыхают около 150 тысяч россиян. Большинство из них надеются на помощь МИД и туроператоров. И всех их нужно вывозить.

Кстати, с 1 марта приостановлен завоз туристов на Кубу, в Мексику и Доминикану. До 28 марта планируются только вывозные рейсы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Anex Tour. Причина — слишком дорогое путешествие через воздушные коридоры Африки и России: сначала на Камчатку, а потом на Кубу. Туристам, которые приобрели путёвки на эти направления, предлагают перебронировать на другие.

Ростуризм работает над вывозом россиян из стран ЕС

Ростуризм работает над вывозом россиян из стран ЕС

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил обеспечить возврат российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам.

Но главный вопрос при этом — согласовать эти гуманитарные рейсы с несколькими государствами, чтобы они открыли небо, подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, власти Болгарии уже пообещали организовать такой воздушный коридор для вывоза россиян. Ведомство также провело переговоры с министрами туризма Венгрии.

Наиболее проблемные точки сегодня — это Португалия (Мадейра), Болгария, Венгрия, Хорватия, сообщили в Ростуризме.

Некоторые туристические страны готовы продлить проживание россиянам, пока вопрос с их возвращением решают, сказала Догузова. Однако платить за «продление отдыха всё-таки придётся». Иногда — туроператорам, а иногда — самим туристам.

«Египетские отели взяли расходы на себя, однако в Европе другая картина. В Португалии продлили проживание за счёт Министерства туризма. В некоторых случаях путешественникам придётся платить самим», — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе 1 марта РИА Новости.

А туристам в Венгрии и Греции компании рекомендовали возвращаться стыковками через Стамбул. Правда, билеты готов приобрести туроператор.

Надеяться только на себя

1 марта Росавиация посоветовала российским туристам самостоятельно искать альтернативные способы возвращения в страну. Для этого ведомство советует использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний через третьи страны. Например, можно лететь с пересадкой через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ или Турцию. Либо воспользоваться маршрутами смешанного сообщения. То есть улететь в Латвию, Литву, Польшу или Финляндию, а оттуда уже добираться до России на наземном транспорте.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) посчитала, сколько денег понадобится россиянам на путь домой.

Например, из Стамбула в Москву, по данным АТОР, можно долететь на Turkish Airlines за 84 тыс. р. Время полёта — 2,5 часа. У «Аэрофлота» тарифы ниже — 22 тыс. р., но в пути придётся провести чуть более четырёх часов.

  • Из Дубая в Москву можно долететь на Flydubai (тариф 29,5 тыс. р. на человека в одну сторону), на «Уральских авиалиниях» (тариф 29,8 тыс. р.) или на Emirates за 47,5 тыс. р. на человека в одну сторону.
    Из Израиля вернуться на родину можно компаниями «Аэрофлот» и S7 за 53,3 и 34,9 тысячи рублей за человека соответственно. Тариф израильского перевозчика EL AL — 27,1 тысячи рублей.
    Из Марокко — Royal Air Maroc (45,5 тысячи рублей).
    Из Белграда (Сербия) до Москвы долететь можно Air Serbia за 54,3 тыс. р. на человека в одну сторону.

    Из стран СНГ россияне могут улететь на родину из Еревана, Гюмри, Баку, городов Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана. Стоимость билетов в зависимости от направления и авиакомпании начинается от десяти тысяч рублей. Например, из Еревана в Москву рейс «Уральских авиалиний» обойдётся чуть более 16 тыс. р. на человека. Из Ташкента до Москвы тариф Uzbekistan Airways — 38,2 тыс. р. на человека.

  • Ростуризм порекомендовал россиянам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции

    Ростуризм порекомендовал россиянам отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции

А вообще лучше сидеть дома

2 марта руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась к россиянам с просьбой не планировать поездки в страны, которые ввели санкции и ограничения в отношении России.

«Пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию», — отметила Догузова.

Для путешествия нам рекомендуют Турцию, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индию, Вьетнам и ряд других государств, которые не вводили никаких ограничений. Ну и конечно, же остаётся доступен и внутренний туризм. «Мы вместе с регионами и туристическим бизнесом постоянно работаем над повышением доступности и качества внутренних направлений», — сказала Догузова.

Комментарии
    Новости партнеров