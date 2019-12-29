Порция с кулачок. Как встретить Новый год без обжорства

Новогодняя ночь – главное гастрономическое событие в году для многих жителей России. Мы привыкли, чтобы стол ломился от еды. Привыкли доедать многочисленные салаты и нарезки в первые дни нового года. А потом корим себя за лишние килограммы и сантиметры, а кто-то даже попадает в больницу с отравлением или обострением. Как этого избежать в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала главный врач краевого центра медицинской профилактики "Центр общественного здоровья" Татьяна Репкина. Запись эфира можно послушать через встроенный плеер. А ниже коротко о том, что мы обсуждали:

01:32 Нет плохих и хороших продуктов. Вопрос в количестве съеденного.

02:15 На столе должно быть достаточно свежих фруктов и овощей. А вот майонезных блюд поменьше. Заправляйте салаты растительным или оливковым маслом. Выбирайте нежирные сорта мяса, рыбы. И их лучше не жарить, а запекать или тушить.

03:14 Рекомендуемая порция еды – размером с ваш сжатый кулак или стакан 250 мл (разве можно так мало съесть?). Зато кулачок чего угодно.

04:04 Что должно быть на праздничном столе (спойлер: прежде всего, вода!).

06:00 А вот картофель лучше исключить.

06:24 Что сделать, чтобы во время застолья съесть меньше.

07:57 Сколько можно хранить готовый салат?

09:14 Новый год – всплеск отравлений. Как избежать?

10:35 Алкоголь! Куда без него. Но есть ли безопасная доза?

12:38 Праздничное сердце – это о чем?

13:58 Какие заболевания обостряются после главной ночи в году.

16:34 Как подготовиться к обильному застолью.

18:14 Симптомы, при которых стоит вызывать врача.

20:40 А как насчет торта?

23:23 Диета перед Новым годом? Нет, долой диеты, даешь правильное питание!

25:39 Я все равно переел, что теперь делать?

26:08 А когда же пельмени?