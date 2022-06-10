PornHub уволил единственного сотрудника в России

Руководители компании PornHub уволили единственного сотрудника, который работал из России, — специалиста по маркетингу Дмитрия Колодина. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что с февраля ожидал от руководства даже более радикального решения, однако офис PornHub, по словам Колодина, «не спешил с выводами и пытался справляться с блокировками финансовых каналов».

«Я никогда не работал в штате ПХ и был наёмным консультантом все эти шесть лет по контракту. Прекрасно понимая тогда в феврале, что ребята имеют полное право как минимум контракт заморозить, а то и разорвать, ибо стало очевидно, что в ближайший год никакие активности не представляются возможными», — заявил он.