Порошенко намерен наладить серийное производство ракеты "Ольха" в 2018 году

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Представители украинской военной промышленности и Минобороны завершили испытания ракеты "Ольха" для реактивной системы залпового огня (РСЗО). Ее серийное производство запланировано до конца текущего года, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы Украины Петра Порошенко.

"Принял участие в завершающих испытаниях нашего ракетного комплекса "Ольха". Поставил задание, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году", - цитирует агентство слова президента.

Порошенко отметил, что "Ольха" является высокоточным оружием, производство которого налажено только из украинских комплектующих. Также он добавил, что новый снаряд для РСЗО точнее и, стало быть, эффективнее образцов, принятых на вооружение в Советском Союзе и доставшихся Украине после его распада.

Ракеты для РСЗО уже испытывали на Украине в конце 2016 года. Их характеристики не назывались официально, но эксперты отмечали, что речь, вероятно, идет о "300-миллиметровой корректируемой ракете "Ольха" для использования в реактивной системе залпового огня "Смерч".