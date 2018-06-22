Порошенко приговорили к пожизненному заключению

Народный трибунал в Луганске вынес приговор о конфискации имущества и пожизненном лишении свободы президенту Украины Петру Порошенко и ряду украинских чиновников, сообщает "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на портал "Луганскинформцентр".

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По мнению судей, пожизненный срок заслужили восемь членов госаппарата Украины во главе с национальным лидером Петром Порошенко. В списке приговоренных также указаны глава МВД Арсен Аваков, бывший глава правительства Арсений Яценюк, секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов, председатель Верховной рады Андрей Порубий, министр обороны Степан Полторак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко и Виктор Гройсман.

Трибунал постановил конфисковать имущество чиновников и приговорить их к пожизненному лишению свободы. Все они были признаны виновными в совершении преступлений, которые включают в себя геноцид, нарушение законов и обычаев войны, пособничество в совершении террористических актов, а также организацию умышленного убийства.

Свое решение "народный трибунал" собирается направить в Верховный суд Украины, когда в Киеве сменится власть.

"Украинский народный трибунал" был создан инициативной группой граждан из Донецка и Луганска. Главной его целью является расследование и информирование населения о военных преступлениях, совершенных Петром Порошенко за время его пребывания на посту президента Украины.