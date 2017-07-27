Порошенко пригрозили "силой народной" утопить в "золотом унитазе"
Ранее суд обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело против Порошенко
Активисты Евромайдана призвали жителей Украины выйти на митинг против решений президента страны Петра Порошенко, сообщает РИА Новости.
Об этом написала одна из организаторов митинга Лиза Богутская на своей странице в Facebook. Она отметила, что президент "попрал конституцию Украины".
Девушка обратилась лично к Порошенко, предупредив его о том, что армия не поможет ему спастись от гнева украинцев.
"Силу народа ты знаешь. Ты на ней въехал на золотой унитаз. Она же тебя и утопит в этом унитазе", - написала активистка.
Ранее Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело против Порошенко, которого обвинили в государственной измене из-за бизнеса в России.