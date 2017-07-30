Порошенко приписал Айвазовского к наследию Украины

Фото: wikiart.org

Украинский лидер Петр Порошенко разместил на своей странице в Facebook запись в честь 200-летия художника Ивана Айвазовского, призвав чтить наследие страны. Об этом сообщает Life.

"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие", — цитирует издание сообщение президента Украины.

Подчеркивается, что Порошенко в тексте сообщения прописал хештег #GloryToUkraine, что в переводе означает "Слава Украине".

Иван Айвазовский родился в Феодосии 17 июля 1817 года. Он был русским художником-маринистом, баталистом, коллекционером и меценатом. Являлся живописцем Главного Морского штаба, академиком и почётным членом Императорской Академии художеств и Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции Штутгарте.



Айвазовский считается одним из наиболее выдающихся художников армянского происхождения XIX века.