Порядок начисления некоторых пенсий в России изменится с 1 июня
Прибавка затронет тех, кто уволился с работы в феврале 2022 года
12 мая 2022, 12:49, Илья Звягинцев
С 1 июня некоторым россиянам прибавят пенсию. О прибавке для тех, кто уволился в феврале 2022 года, сообщает Life.
Отмечается, что выплаты будут увеличены автоматически. Подавать заявление не нужно.
Также с лета в силу вступит закон, который изменит порядок начисления пенсии по потере кормильца. Получающим её выпускникам деньги будут начисляться до 1 сентября, а если человек будет учиться дальше, то деньги будут начисляться ему до 23 лет без подачи заявления.
Ранее сообщалось, что правительство России представило президенту Путину предложения по индексации пенсий и пособий.
Предполагается, что эти меры помогут снизить уровень бедности.
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