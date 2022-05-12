Порядок начисления некоторых пенсий в России изменится с 1 июня

С 1 июня некоторым россиянам прибавят пенсию. О прибавке для тех, кто уволился в феврале 2022 года, сообщает Life.

Отмечается, что выплаты будут увеличены автоматически. Подавать заявление не нужно.

Также с лета в силу вступит закон, который изменит порядок начисления пенсии по потере кормильца. Получающим её выпускникам деньги будут начисляться до 1 сентября, а если человек будет учиться дальше, то деньги будут начисляться ему до 23 лет без подачи заявления.

Ранее сообщалось, что правительство России представило президенту Путину предложения по индексации пенсий и пособий.

Предполагается, что эти меры помогут снизить уровень бедности.