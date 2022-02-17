Порядок выплаты пособий по безработице в России могут изменить
Закон "О занятости населения" планируют изменить под современные условия рынка
17 февраля 2022, 08:15
Министерство труда и соцзащиты пересмотрит механизм начисления пособий по безработице и пропишет статус самозанятых. Об этом сообщает РБК.
По информации издания, ведомство планирует пересмотреть закон “О занятости населения” и адаптировать его под современные условия рынка. На рассмотрение в Госдуму поправки могут внести в осеннюю сессию.
Помимо изменения порядка выплат по безработице, предполагают установить статус самозанятых. Для таких людей могут прописать нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также доступ к пенсиям и социальным услугах.
Обновление документа предполагает также введение мер по борьбе с теневой самозанятостью.
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