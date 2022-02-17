Порядок выплаты пособий по безработице в России могут изменить

Министерство труда и соцзащиты пересмотрит механизм начисления пособий по безработице и пропишет статус самозанятых. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, ведомство планирует пересмотреть закон “О занятости населения” и адаптировать его под современные условия рынка. На рассмотрение в Госдуму поправки могут внести в осеннюю сессию.

Помимо изменения порядка выплат по безработице, предполагают установить статус самозанятых. Для таких людей могут прописать нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также доступ к пенсиям и социальным услугах.

Обновление документа предполагает также введение мер по борьбе с теневой самозанятостью.