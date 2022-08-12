Посетитель сауны, напавший с ножом на сотрудников Росгвардии в Горно-Алтайске, отделался штрафом

Горно-Алтайский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Как сообщают «Новости Горного Алтая», 40-летний мужчина в феврале 2022 года отдыхал в одной из саун и отказался оплатить услуги, а когда на место приехала Росгвардия, он стал замахиваться на правоохранителей ножом.

Отмечается, что мужчина был в алкогольном опьянении и вёл себя агрессивно, а представителям власти угрожал убийством.

На судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. С учётом всех обстоятельств по делу, личности подсудимого ему назначено наказание в виде штрафа в размере 18 тысяч рублей.