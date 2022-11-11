Последние в 2022 году ярмарки выходного дня пройдут в Барнауле 12 ноября

12 ноября в Барнауле пройдут продуктовые ярмарки выходного дня. Они станут завершающими в этом году, сообщили в мэрии.

Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

— пр. Ленина, 71;

— ул. 50 лет СССР, 51а;

— пл. Народная;

— ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

— ул. Чайковского, 21а.

На них горожане смогут купить продукцию от производителей Барнаула и Алтайского края: мясо, колбасы, полуфабрикаты, масло, рыбные продукты, фрукты, овощи, сладости и прочее.