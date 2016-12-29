Последний полет Ту-154 длился порядка 70 секунд - СМИ

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Последний полет лайнера Ту-154, который разбился в Черном море под Сочи, продолжался около 70 секунд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергея Байнетова.

По его словам, максимальная высота, которую определили по параметрической информации, оказалась равна порядка 250 метров. "На этом эшелоне скорость в пределах 360-370 километров в час", — цитирует агентство Байнетова.

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Генерал отметил, что "особая ситуация" на борту самолета длилась около десяти секунд. Также он добавил, что из последних слов пилота воздушного судна нельзя сделать выводы о причинах авиакатастрофы.

"Что можно сказать за десять секунд?.." - задал вопрос Байнетов и добавил, что анализ фразы командира лишь говорит о начале особой ситуации.

По словам генерала, расшифровка бортовых самописцев будет длиться не менее десяти дней, а итоговые выводы по причинам крушения будут сделаны не ранее, чем через месяц.

Напомним, летевший в Сирию самолет Минобороны РФ разбился в Черном море в воскресенье, 25 декабря. Все 92 человека, которые находились на борту судна, погибли. На месте крушения до сих пор идет поисково-спасательная операция.