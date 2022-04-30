Последний шанс. Примите участие в розыгрыше сертификата в Laser Park от amic.ru

Можно сказать, что майские праздники уже начались. У тех, кто хочет провести время нестандартно в эти длительные весенние выходные, — есть последняя возможность поучаствовать в розыгрыше крутого похода в Laser Park ТРЦ «Арена».

Сегодня вечером, 30 апреля, мы разыгрываем сертификат в Laser Park на три тысячи рублей. Вы сможете посетить автодром, суперигровую (лабиринт, карусели, горки), огромный сухой бассейн, батуты и виртуальный мир.

Переходите по ссылке и выполняйте условия розыгрыша. Желаем удачи!