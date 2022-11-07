Последнюю в этом году осеннюю ярмарку проведут в Барнауле 12 ноября
Купить продукцию местных производителей можно будет на пяти площадках
7 ноября 2022, 12:45, Никита Черников
Завершающую сезон продовольственную ярмарку проведут в Барнауле в субботу, 12 ноября, рассказали в мэрии.
Горожане смогут купить мясо, овощи, фрукты, сладости и другие продукты от местных производителей. Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
• пр. Ленина, 71;
• ул. 50 лет СССР, 51а;
• пл. Народная;
• ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
• ул. Чайковского, 21а.
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