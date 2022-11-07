Последнюю в этом году осеннюю ярмарку проведут в Барнауле 12 ноября

Купить продукцию местных производителей можно будет на пяти площадках

7 ноября 2022, 12:45, Никита Черников

Завершающую сезон продовольственную ярмарку проведут в Барнауле в субботу, 12 ноября, рассказали в мэрии.

Горожане смогут купить мясо, овощи, фрукты, сладости и другие продукты от местных производителей. Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

  • • пр. Ленина, 71;

  • • ул. 50 лет СССР, 51а;

  • • пл. Народная;

  • • ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

  • • ул. Чайковского, 21а.

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