Последнюю в этом году осеннюю ярмарку проведут в Барнауле 12 ноября

Завершающую сезон продовольственную ярмарку проведут в Барнауле в субботу, 12 ноября, рассказали в мэрии.

Горожане смогут купить мясо, овощи, фрукты, сладости и другие продукты от местных производителей. Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

• пр. Ленина, 71;

• ул. 50 лет СССР, 51а;

• пл. Народная;

• ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

• ул. Чайковского, 21а.