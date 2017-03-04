Посольство России в курсе задержания россиян в Шри-Ланке

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Российское посольство в Шри-Ланке знает о ситуации, произошедшей с девятью россиянами. Речь идет о задержании граждан России, пишет РИА "Новости".

О задержании стало известно накануне. Один из них пояснил,что у местной полиции возникли "какие-то претензии по работе". Отмечалось, что трое из задержанных владеют компанией, предоставляющей услуги по катанию на серфе.

В посольстве поясняют, что российские дипломаты сейчас тесно общаются с задержанными. Части россиян предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране. Дипломаты говорят, что будут добиваться освобождения задержанных после необходимых проверок со стороны ланкийских властей.