Посольство России в Северной Корее потребовало освободить яхту "Элфин"

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Посольство России в Пхеньяне потребовало от МИД и Народных вооруженных сил КНДР немедленно объяснить причины и обстоятельства задержания в Японском море яхты "Элфин" с российскими спортсменами, а также принять срочные меры для освобождения судна и экипажа, передает ТАСС.

Отмечается, что сотрудникам генконсульства РФ в городе Чондин указали отправиться в порт Кимчхак, куда следует российская яхта в сопровождении корабля береговой охраны Северной Кореи.

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Общество Яхту со спортсменами из РФ задержала береговая охрана КНДР в Японском море

РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Пхеньяне Дениса Самсонова передает, что КНДР пока не предоставила российскому посольству четких объяснений о причинах задержания яхты со спортсменами.

"Корейская сторона пока не предоставила нам четких разъяснений о причинах задержания яхты, но обещала сделать это в ближайшее время", — цитирует агентство Самсонова.

Напомним, судно, которое следовало из южнокорейского Пусана во Владивосток, было задержано примерно в 150 километрах от порта Косон. Капитана доставили на борт пограничного корабля, а яхту отбуксировали к берегу Северной Кореи.

Дипломаты отмечают, что яхта принадлежит приморской ассоциации парусного спорта. На борту судна в момент задержания находились пять человек.