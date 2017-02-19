Посольство США назвало "тревожным" шагом признание РФ паспортов ЛНР и ДНР

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Представители посольства США в Киеве назвали "тревожным" шагом признание Россией документов граждан, проживающих в ЛНР и ДНР. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

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Политика Россия на время признала документы граждан ЛНР И ДНР

Дипломаты считают, что такой шаг противоречит целям минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА "Амител", накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому наша страна признает паспорта граждан ЛНР и ДНР. Отметим, что в указе сказано, что это временная мера, которая создана "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

В документе указано, что граждане этих районов смогут въезжать в Россию и выезжать из нашей страны без виз.