Поставки питания для Росгвардии проверяет Главная военная прокуратура

В Главной военной прокуратуре заявили, что проводят проверку законности при поставках продуктов для Росгвардии и намерены принять меры реагировании при необходимости, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГВП.

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Общество Поставщиком сосисок и сарделек для Росгвардии заинтересовались силовики

"Главная военная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов для подразделений Росгвардии. По ее результатам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщили в ведомстве.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что в ноябре этого года ФАС после обращения ФСБ возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов".

"Из текста обращения ФСБ следует, что единственный поставщик и его подрядчики "незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника", — говорится в публикации.

Отмечается, что, по данным ФСБ, до начала 2018 сосиски и сардельки в подразделения Росгвардии поставлял мясокомбинат "Гатчинский". При этом килограмм сосисок поставлялся по цене 215,9 руб., а сарделек — 197,73 руб. Однако после того, как единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии стал мясокомбинат "Дружба народов", сосиски и сардельки стали поставляться по 350 руб. за килограмм.

При этом, по данным РБК, "Дружба народов" заключила контракт на закупку с Мелеузовским мясокомбинатом, а тот, в свою очередь, покупал продукцию у прежнего поставщика Росгвардии — мясокомбината "Гатчинский".