Пострадавшие при пожаре в Ростове получат по 20 тысяч компенсации

Пострадавшие при пожаре в Ростове-на-Дону получат единовременную материальную компенсацию в размере 20 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу администрации города Виталия Кушнарева.

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Он уточнил, что выплаты начнут производиться с завтрашнего дня. Также глава напомнил, что развернутые для погорельцев пункты временного размещения на 720 человек находятся в трех школах и местном лицее.

"Выделена техника для перевозки людей и их имущества - пять автобусов, семь маршруток и три грузовика, там организованы пункты горячего питания", - рассказал Кушнарев на совещании.

Крупный пожар, которому была присвоена наивысшая категория сложности, вспыхнул в центре Ростова днем 21 августа. В ликвидации возгорания, как сообщалось, принимали участие более двух тысяч человек, более 200 единиц спецтехники и семь вертолетов.

За медицинской помощью к настоящему времени обратились 36 человек, семеро из них госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения в состоянии средней степени тяжести.