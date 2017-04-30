Пострадавшим от пожаров в полыхающей Сибири выделят почти 150 млн руб.

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Проект распоряжения о выделении из бюджета ассигнований до 142,96 миллиона рублей для пострадвавших из-за пожаров в Сибири подписал глава МЧС России Владимир Пучков.

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"Эта сумма частично покроет расходы на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожаров в населенных пунктах на территории Сибирского федерального округа", - сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам Пучкова, большая часть этих средства в размере 105 миллиона будет выделена Иркутской области, еще 38 миллионов рублей направят в Бурятию .

"Каждому из пострадавших будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей и компенсация за утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей", - добавил глава МЧС.

Отметим, что в Приангарье и Бурятии в настоящее время сложилась самая тяжелая ситуация с пожарами. 28 апреля в этих регионах пожары перекинулись на пять населенных пунктов, огнем уничтожено почти 80 жилых домов, а также социальные объекты. Эвакуировано порядка 500 человек.

На территории всего Сибирского федерального округа действует режим ЧС.