Потери года. Кого из знаменитостей не стало в 2022 году?

Талантливые музыканты, актёры, политики, спортсмены, которых не стало в уходящем году

20 часов назад, ИА Амител

Каждый год уходят из жизни любимые актёры и актрисы, певцы, режиссёры, композиторы, писатели, спортсмены и общественные деятели. Они были кумирами для миллионов-миллионов людей по всему миру. Мы решили вспомнить, кого не стало в 2022 году.

Владимир Жириновский (1946 — 2022)

Знаменитого политика не стало 6 апреля после продолжительной болезни. Жириновский шесть раз участвовал в президентских выборах, но запомнился своими цитатами и ярким поведением.

Фото: пресс-служба ЛДПР

Леонид Куравлёв (1936 — 2022)

Известный актёр умер 30 января от остановки сердца в возрасте 85 лет. Куравлёв был звездой советского кинематографа и запомнился по ролям в картинах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Вий», а также «Живёт такой парень».

Фото: кадр из фильма «Афоня»

Юрий Шатунов (1973 — 2022)

Солист культовой группы «Ласковый май» и кумир миллионов Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности.

Фото: dosuga.net

Михаил Горбачёв (1931 — 2022)

Единственного президента в истории СССР не стало 30 августа. О том, какое влияние политик оказал на нашу страну, можно почитать по ссылке.

Фото: «Википедия»

Борис Моисеев (1954 — 2022)

Известного музыканта не стало 27 сентября. Последние десять лет он боролся с последствиями инсульта и не выступал на сцене.

Фото: smotrim.ru

Сергей Пускепалис (1966 — 2022)

Актёр и режиссёр трагически погиб в сентябре в ДТП в Ярославской области. По словам медиков и очевидцев, Сергей погиб на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. За свою карьеру Пускепалис сыграл в нескольких десятках картин и сериалах: «Хождение по мукам», «Ёлки», «Ледокол» и другие.

Фото: «Кинопоиск»

Елизавета II (1926 — 2022)

Одна из величайших женщин в истории ушла в возрасте 96 лет. 70 из них она провела на британском троне. Последние часы её жизни прошли в замке Балморал в Шотландии.

Фото: «Википедия»

Сидни Пуатье (1927 — 2022)

Один из главных актёров американского кино ушёл из жизни 6 января. С 2012 по 2022 год он являлся старейшим из лауреатов премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Пуатье стал первым темнокожим актёром в истории, получившим «Оскар».

Фото: «Кинопоиск»

Гаспар Улье (1984 — 2022)

Французский актёр погиб в результате несчастного случая. Звёзды фильмов «Это всего лишь конец света» и «Сен-Лоран» не стало в результате травмы, полученной во время катания на лыжах.

Фото: кадр из фильма «Ганнибал: Восхождение»

Евгения Брик (1982 — 2022)

В середине февраля не стало 40-летней актрисы, которая последние годы боролась с раком, но скрывала это от коллег. У Брик осталась дочь Зоя, которую воспитывает известный режиссёр Валерий Тодоровский.

Фото: кадр из сериала «Оттепель»

Уильям Хёрт (1950 — 2022)

Один из самых успешных американских актёров 80-х, который получил «Оскар» за роль в работе «Поцелуй женщины-паука». В последние годы Уильям Хёрт боролся с раком и умер в окружении родных.

Фото: кадр из фильма «Невероятный Халк»

Билл Рассел (1934 — 2022)

Один из самых титулованных спортсменов в истории 11 раз становился чемпионом НБА. Билл Рассел всю карьеру проиграл в «Бостон Селтикс» и шутил, что чемпионских перстней у него больше, чем пальцев рук.

Фото: NBA

Георгий Ярцев (1948 — 2022)

Известный футболист и экс-тренер сборной России скончался 15 июля в результате остановки сердца. За свою карьеру Ярцев играл в различных командах, но сильнее всего проявил себя в московском «Спартаке».

Фото: РЕН-ТВ

Жан-Люк Годар (1930 — 2022)

Главный автор французской «Новой волны». За свою богатую карьеру автор снял десятки фильмов, оказавшие огромное влияние на мировой кинематограф. Последний из них — «Книга образа» — вышел в 2018 году и принимал участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

Фото: «Кинопоиск»

Анджело Бадаламенти (1937 — 2022)

Выдающийся итальянский композитор написал музыку более чем к 70 фильмам и сериалам. Однако наибольшую известность приобрёл благодаря работе с Дэвидом Линчем. Вместе они сделали «Твин Пикс», «Малхоланд Драйв», «Шоссе в никуда» и другие.





Фото: kino-teatr.ru

Вангелис (1943 — 2022)

Один из основоположников электронной музыки ушёл из жизни 17 мая в возрасте 79 лет. Его музыка звучит в таких картинах, как «Бегущий по лезвию», «Горькая луна», «1642: Завоевание рая», «Огненные колесницы» и другие.

Фото: redguitarmusic.com

Виктор Мережко (1937 — 2022)

84-летнего Виктора Мережко не стало зимой 2022-го. Выдающийся советский драматург, прославившийся в 1972 году после фильма «Здравствуй и прощай». Среди других работ Мережко: «Трын-трава», «Уходя — уходи», «Родня» и другие.

Фото: amic.ru

Рэй Лиотта (1954 — 2022)

Один из самых недооцененных американских актёров, запомнившихся по ролям негодяев и убийц. Настоящий бенефис Рэя Лиотты — картина Мартина Скорсезе «Славные парни». Последнее яркое появление актёра в кино — сериал «Чёрная птица», которые называют одной из лучших в карьере Лиотты.

Фото: кадр из фильма «Славные парни»

Пьер Нарцисс (1977 — 2022)

Участник «Фабрики звёзд» обратился в больницу в июне с жалобами на боли в почках. Врачи провели обследование, в результате которого у артиста обнаружили почечную недостаточность. Ему срочно нужна была операция, которую и провели 22 июня. Однако во время хирургического вмешательства Нарциссу резко стало плохо, и врачи не смогли спасти его. Нарцисс запомнился, прежде всего, песней «Шоколадный заяц».

Фото: ruposters.ru

Жан-Луи Трентиньян (1930 — 2022)

Великий французский актёр сыграл почти в 100 картинах. Получал призы на Каннском и Венецианском кинофестивалях. Известен по картине «Мужчина и женщина», где исполнил роль автогонщика вместе с Анук Эме. Также запомнился по работе в фильме «Конформист». Последняя выдающаяся работа — «Любовь» Михаэля Ханике, которая получила главный приз в Каннах и премию «Оскар».

Фото: кадр из фильма «Конформист»

Джерри Ли Льюис (1935 — 2022)

Один из основоположников и ведущих исполнителей рок-н-ролла. Входит в список 100 величайших музыкантов в истории.

Фото: gannett-cdn.com

Дмитрий Врубель (1960 — 2022)

Известного художника не стало 15 августа. Всемирную славу ему принесла нарисованная в 1990 году фреска на Берлинской стене с поцелуем генсека СССР Леонида Брежнева с руководителем ГДР Эриком Хоннекери.

Фото: «Яндекс»