Потешные снимки животных от участников Comedy Wildlife Photography Awards

Фото: comedywildlifephoto.com

Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards организовали Том Суллам и Пол Джойнсон-Хикс, чтобы "повысить осведомлённость о сохранении дикой природы через силу смеха". В этом году он проходит в четвертый раз. Работы на конкурс принимаются до 30 июня 2018 года.

Основатели, подогревая интерес, выложили несколько фотографий первых участников, и по ним уже можно понять, что в этом году конкурс будет очень веселым. Убедитесь сами.