На Алтае осудили главу района, оплатившего из бюджета свое юридическое образование

В Алтайском крае признали виновным главу Баевского района Андрея Мерца, которого обвинили в растрате денег, сообщает региональный СК.

«Осуждённый, являясь главой муниципального образования в период с 2019 по 2020 год, используя служебное положение, оплатил за счёт бюджетных средств своё обучение в высшем учебном заведении по специальности „юриспруденция“», — рассказали в ведомстве.

Ущерб администрации Баевского района правоохранительные органы оценили на сумму более 108 тысяч рублей. В ходе следствия Мерц вину не признал.

Суд назначил главе района два года лишения свободы условно, а также на два года лишил права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Напомним, в июле 2021 года Мерца обвинили в попытке «кражи» овощехранилища, а в мае отстраняли от работы из-за уголовного дела.