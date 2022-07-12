Потревоженную на Алтае мумию принцессы Укока обвинили в эпидемиях

Жители Республики Алтай связывают с найденной в 1993 году мумией женщины, прозванной принцессой Укока, произошедшие после этого землетрясения, засухи, катастрофы, войны и эпидемии, сообщает «КП-Новосибирск».

В 1993 году ученые в ходе раскопок на плато Укок обнаружили останки мужчины, под которыми в буквальном смысле было второе дно. Стали копать дальше и добрались до огромного ледяного блока.

«Лед тогда топили кипятком. Чем глубже опускались, тем яснее просматривался силуэт внизу: тело женщины, лежащей на боку, с немного подогнутыми ногами. Конечно, из-за кипятка женщина была не в идеальном состоянии, но все равно прекрасно сохранилась, особенно если учесть, что жила больше 2 тысяч лет назад», — рассказал Роман Куюков, археолог и научный сотрудник отдела истории Национального музея Республики Алтай имени А. В. Анохина.

После этого плато сотрясла серия подземных ударов. Странному землетрясению не придали особого значения, не увидели ничего особенного и в том, что над плато появились тучи.

Мумию доставили в Сибирское отделение РАН и стали изучать. А в Республике Алтай пришли наводнения и засухи. Местные жители заявили, что это наказание за потревоженный покой женщины.

Через десять лет, в 2003 году, в районе раскопанного кургана произошло сильное землетрясение. Земля раздвигалась в огромные котлованы, которые через минуту схлопывались.

«Из-под земли — вода фонтаном. А сама земля — волнами, как море. С горы вместе с лесом — огромный оползень», — вспоминает местный житель Василий Сурунов.

Ученые отмахиваются от суеверных нападок, но при этом даже в Национальном республиканском музее мумию показывают посетителям по три часа в день и только на растущую луну.

Сотрудники музея отмечают, что в помещениях фигурки передвигаются, закрытые двери сами по себе открываются, раздаются какие-то звуки и голоса.