Повредивший картину Репина заявил о давлении на него со стороны "всех"

Игорь Подпорин, повредивший картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", заявил на заседании в Замоскворецком суде Москвы, что не пил водку перед произошедшим, сообщает "Интерфакс".

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"Я водку не пил и не пью вообще. То видео, которое распространено, было сделано после того, как на меня оказали давление", - отметил Подпорин.

Он добавил, что давление на него оказали "все, включая сотрудников Третьяковки".

Также он объяснил нанесение повреждений полотну Репина тем, что "в картине все ложь".

Накануне директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова показала фотографию поврежденной вандалом картины. Стоимость первого этапа реставрации полотна составит до 10 миллионов рублей.

Ранее Подпорин заявил, что совершил акт вандализма после того, как выпил сто грамм водки в буфете Третьяковки.

Картина была повреждена Подпориным вечером 25 мая. Он разбил защитное стекло металлическим столбиком ограждения и испортил холст в трех местах в центральной части.