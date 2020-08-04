Повторная вспышка COVID-19 в России возможна из-за возвращения туристов

Осенью в России возможна вспышка заболеваемости COVID-19 из-за возвращения туристов с курортов. Об этом в интервью "Известиям" рассказала завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

"В сентябре возможно повышение заболеваемости, потому что большинство путешественников вернется домой. Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела", – заявила специалист.

При этом серьезных опасений по поводу новой вспышки у специалиста нет. По ее словам, в России значительно улучшилась диагностика коронавируса, а система здравоохранения полностью готова к резкому всплеску заболеваемости.