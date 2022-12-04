Повысят ли цену за проезд на нерегулируемых маршрутах в Барнауле и сколько их в городе?

Координационный совет по ценообразованию Барнаула рассмотрел обращение перевозчиков с просьбой пересмотреть цены на проезд в городе. Члены комиссии после изучения документов пришли к выводу, что тариф поднимать необходимо. Однако часть маршрутов в краевой столице работает по нерегулируемым тарифам. Рассказываем, изменится ли цена за проезд на таких маршрутах.

Будут ли менять тариф на нерегулируемых маршрутах?

Как пояснили amic.ru в пресс-службе мэрии Барнаула, перевозчики не направляли запрос властям города с просьбой пересмотреть тариф на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. Таким образом, он останется на прежнем уровне — 28 рублей за поездку.

Сколько в Барнауле таких маршрутов?

21 маршрут: № 6, 18, 27, 29, 32, 41, 47, 50, 51, 54, 58, 59, 65, 70, 73, 76, 77, 78, 120, 121, 144.

А что такое вообще нерегулируемые тарифы?

Нерегулируемый тариф устанавливает сам перевозчик. То есть стоимость проезда не зависит от каких-либо факторов: он может составить хоть 20 рублей, хоть 50 рублей.

Когда вообще повысят стоимость проезда в транспорте?

Специалисты комитета экономического развития после предоставления всех документов согласились с предложением перевозчиков. По их подсчётам, с момента последнего изменения тарифа значительно увеличилась себестоимость транспортных услуг из-за роста цен на дизельное топливо, комплектующие и запасные части, увеличения расходов на оплату коммунальных услуг и повышения оплаты труда линейным работникам.

Стоимость проезда в транспорте вырастет до 30 рублей, если вы пользуетесь банковской картой или платите наличными. Новый тарифный план начнёт действовать с 1 января 2023 года.

Однако обладатели транспортных карт смогут платить меньше. Так, по «единому проездному» стоимость поездки увеличится на 1 рубль и составит 24 рубля, для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту стоимость поездки также увеличится только на 1 рубль — от 9 до 16 рублей за поездку. По «электронному кошельку» проезд увеличится на 2 рубля и составит 26 рублей.