Пожарный из Алтайского края стал лучшим в России
Алексей Петров был признан лучшим пожарный Алтайского края в 2019 году
1 октября 2022, 13:27, Илья Звягинцев
Пожарный из Алтайского края признан лучшим в России. Конкурс проходил в Иванове, сообщили в региональном главке МЧС.
«По результатам всех трех дней смотра-конкурса лучшим пожарным признан Алексей Петров, мастер-пожарный Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Алтайскому краю», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Алексей Петров был признан лучшим пожарным Алтайского края в 2019 году.
Он является кандидатом в мастера спорта по пожарно-прикладному спорту, а также неоднократным призером соревнований по ушу, рукопашному бою и пожарному спорту.
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