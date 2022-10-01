Пожарный из Алтайского края стал лучшим в России

Пожарный из Алтайского края признан лучшим в России. Конкурс проходил в Иванове, сообщили в региональном главке МЧС.

«По результатам всех трех дней смотра-конкурса лучшим пожарным признан Алексей Петров, мастер-пожарный Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Алтайскому краю», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Алексей Петров был признан лучшим пожарным Алтайского края в 2019 году.

Он является кандидатом в мастера спорта по пожарно-прикладному спорту, а также неоднократным призером соревнований по ушу, рукопашному бою и пожарному спорту.