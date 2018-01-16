Пожилой новосибирец заблудился в подполе и напугал соседей

Фото: vk.com/mass54

Спасатели МАСС оказали помощь 80-летнему новосибирцу, заблудившемуся в подполе одной из квартир города. Об этом сообщается на официальной странице МАСС в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на вторник, 16 января. Около 2:30 спасателям поступил вызов с улицы Российской в Советском районе. Жильцы проснулись от приглушенных криков о помощи, которые доносились из подполья.

Прибывшие спасатели спустились в подвал и вытащили оттуда пенсионера, который не смог найти выход. В МАСС уточнили, что у пожилого мужчины плохое зрение, поэтому он был дезориентирован.

Пенсионера осмотрели на предмет травм и ушибов, медпомощь ему не понадобилась.