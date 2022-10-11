Пожилые барнаульцы устраивают музыкальные вечеринки в Мизюлинской роще
Сначала в парк стали приходить жители близлежащих домов, а потом к ним присоединились гармонисты из других районов города
11 октября 2022, 10:39
В Мизюлинской роще пожилые люди устраивают танцы и песни с гармонью. Как сообщает Barnaul22, сначала в рощу стали приходить жители близлежащих домов, а потом к ним присоединились гармонисты из других районов города.
На кадрах видно, что пожилые люди танцуют и поют под гармонь в парке. Очевидцы поделились, что один из мужчин до этого сам много играл, а потом передал инструмент и пустился в пляс.
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