Пожилые барнаульцы устраивают музыкальные вечеринки в Мизюлинской роще

В Мизюлинской роще пожилые люди устраивают танцы и песни с гармонью. Как сообщает Barnaul22, сначала в рощу стали приходить жители близлежащих домов, а потом к ним присоединились гармонисты из других районов города.

На кадрах видно, что пожилые люди танцуют и поют под гармонь в парке. Очевидцы поделились, что один из мужчин до этого сам много играл, а потом передал инструмент и пустился в пляс.