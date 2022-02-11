Познать "Дзен". Стильное кафе паназиатской кухни открылось в барнаульском ЖК

В Барнауле начало работать кафе паназиатской кухни “Дзен”, расположенное в ЖК “Лапландия” по адресу: улица Солнечная Поляна, 81. Здесь можно отведать основные блюда вьетнамской, тайской и японской кухни, побаловать себя необычными десертами, и всё это — по вполне демократичным ценам. Корреспондент amic.ru побывал на открытии атмосферного кафе, выяснил, чем кормят в уютном заведении нового формата и почему “Дзен” скоро станет точкой притяжения для жителей всего микрорайона.

Когда кухня — просто огонь

Само название кафе — “Дзен” — сразу же настраивает на спокойный неторопливый лад. Только так можно распробовать главные блюда восточной кухни и приобщиться к азиатской гастрономической культуре. Кафе заметно отличается от подобных заведений в Барнауле, причём — в лучшую сторону. Это уютная, тёплая атмосфера и высококлассные повара. Отдельных комплиментов заслуживают оригинальная барная стойка и зона кухни, где процесс приготовления блюд можно увидеть своими глазами. Часто это выглядит весьма эффектно, так как используется открытый огонь. Поэтому если повезёт, то можно и пару секретов от шеф-повара подсмотреть.

Кафе открылось на первом этаже жилкомплекса “Лапландия”. На входе в “Дзен” посетителей встречает деревянная статуя Будды. Колорита заведению добавляют картины на стенах, словно погружающие в атмосферу восточного кафе где-нибудь в Нячанге или Паттайе. Несомненный плюс внутреннего интерьера — уютные деревянные столики с диванами, за которыми комфортно себя чувствуют не только взрослые, но и дети. Кстати, детское меню в “Дзене” представлено отдельно. И это не только вкуснейшие и разнообразные десерты. Своему ребёнку вы можете, к примеру, взять детский боул — с курицей, тофу, консервированной кукурузой, бобами эдамаме, огурцами, томатами черри и рисом.

Гурманы будут довольны

Дизайнеры при создании кафе обыграли и световое решение: приятный ненавязчивый полумрак располагает к неторопливой душевной беседе за тарелкой пад-тая или рамэна. Ну и, конечно, какая паназиатская кухня без суши. Здесь они на любой вкус: осьминог, креветка, икра летучей рыбы, речной угорь. Приятно удивляют роллы — тунец с манго и сливочным сыром; сёмга с клубникой, сливочным сыром и маракуйей и другая экзотика.

Нужно сказать, что “Дзен”, хоть и имеет ярко выраженный восточный уклон, кафе универсальное. Если вы хотите утром просто выпить чашечку кофе и съесть меренгу без лишних церемоний — пожалуйста. Пообедать в разгар рабочего дня — нет проблем. Ну и, конечно, провести праздничный ужин в компании близких друзей — милости просим, говорят в “Дзене”. Внутреннее пространство организовано так, чтобы всем хватило места. А вкусная еда, первоклассное обслуживание и положительные эмоции, которые получают гости, уже стали неотъемлемой визитной карточкой заведения.

Ещё одной “фишкой” кафе является система обслуживания клиентов. Когда посетитель определился со своим заказом, ему нужно пройти на кассу, где он получит специальный пульт. Как только блюдо будет готово — гость кафе услышит специальный звуковой и световой сигнал — после этого можно лично забрать заказ из зоны открытой кухни. Эта технология уже достаточно популярна в Москве, но практически ещё не встречается в Барнауле, говорят в “Дзене”.

От ассортимента здесь даже у знатоков паназиатской кухни разбегутся глаза. В меню — самые известные и проверенные временем блюда: том-ям с морепродуктами, фо бо, сею рамэн и другие. Готовят в “Дзене” очень быстро, а ещё возникает ощущение, что каждое блюдо словно делает отдельный мастер: каждый кулинарный шедевр здесь имеет свой неповторимый оттенок, в который вкладывают всю душу.

Поэтому самые избалованные гурманы найдут для себя в меню что-то интересное. Чего только стоят вкуснейшие горячие блюда — говядина с чёрными бобами, утиная грудка, стейк сёмги, зелёное карри с лососем или лапша по-сингапурски. Не отстают по качеству и разнообразию и салаты в “Дзене” — здесь можно отведать чёрный цезарь, авокадо гриль, сашими из тунца, хрустящие шиитаки и многое другое. Кстати, цены вполне приемлемые и это ещё один большой плюс нового заведения.

Нашли свою нишу

Несмотря на то, что кафе находится среди городских новостроек, атмосфера здесь действительно располагающая — спокойствие, уют и вежливый, обученный персонал. “Дзен” вскоре может стать не только местом для быстрых перекусов, праздничных посиделок или семейного ужина в кругу самых близких и родных, но и точкой притяжения для всех, кто неравнодушен к паназиатской кухне, восточным церемониям и просто тёплой компании. Это пространство словно специально создано, чтобы объединять гостей и дарить новые эмоции.

Удачное место расположения, разнообразное меню и суперпрофессиональный коллектив — вот три слагаемых успеха. И результат не заставил себя ждать — уже в первые дни после открытия жильцы как “Лапландии”, так и соседних высоток из квартала “Дружный” сделали свои первые заказы. Многие, кстати, приходят с детьми. В этом районе Барнаула ощутимо не хватает мест, где можно быстро и вкусно пообедать или организовать деловую встречу. А учитывая современный ритм жизни, когда люди не всегда успевают готовить, неудивительно, что жителям Индустриального района “Дзен” пришёлся по душе и они в будущем ещё не раз заглянут сюда.

Кафе паназиатской кухни “Дзен”

ул. Солнечная Поляна, 81, ЖК “Лапландия”

Телефон: 8 (3852) 560633

WhatsApp: 89293767016

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