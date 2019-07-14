Познер рассказал, как отличить настоящего патриота России от "квасного"

Настоящий патриот - тот, кто борется с тем, что плохо в стране. Об этом рассказал российский журналист Владимир Познер на традиционной встрече с гостями в ресторане "Жеральдин", сообщается на сайте "Познер Online".

Новости

Общество Познер: Путин не хочет войти в историю как человек, который отнял пенсии

Познера спросили, как лучше в масштабах страны смотреть на уязвимости - говорить об этом или делать вид, что все хорошо и развивать патриотизм.

"По поводу патриотизма. Вы знаете, я всегда цитирую Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ". Думаете, Лермонтов не был патриотом?" - обратился Познер к публике.

"Для меня патриотизм не заключается в том, чтобы кричать "Ура!" и что лучшее у нас, мы и так далее. Патриотизм прежде всего заключается в борьбе с тем, что плохо в стране. Потому что я ее люблю и хочу, чтобы было хорошо. И скрывать плохое, это самое плохое, что можно делать, потому что это загоняется внутрь и становится только хуже. Есть квасной патриотизм, это известное русское выражение, здесь патриотизм как раз в этом заключается - кричать ура, говорить, что все хорошо, и если говорить, что что-то плохо, то ты не патриот, ты русофоб", - подчеркнул Познер.

Он также рассказал, как и его самого записали в русофобы: "Есть такой канал "Царьград". И они в прошлом году выпустили список русофобов, там сто русофобов и я среди них <...> Потому что я критикую многие вещи в России. Но я считаю себя патриотом, настоящим патриотом. Я радуюсь успехам, но возмущен, когда что-то делается неправильно. И считаю, что так и надо делать. В этом я абсолютно убежден".

"Так должна действовать власть, которая не должна лишать людей надежды. Она должна доверять людям и просить, чтобы люди содействовали. И люди должны доверять власти. Но поскольку никто не верит никому сегодня в России, то возникает та ситуация, которая существует", - заключил Познер.

Ранее Познер рассказал, как дрался с американцами за русских, называя себя русским американцем. Произошло это в детстве в школе.