Прах Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Прах известного российского певца Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом в телеграм-канале рассказала семья артиста.

На захоронении присутствовали только родные и близкие Шатунова.

Напомним, что о смерти Шатунова от остановки сердца стало известно 23 июня. По первоначальной версии, артист почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь вечером в среду, 22 июня, однако позднее выяснилось, что до поликлиники его довезли друзья. Врачи диагностировали у него острый трансмуральный инфаркт миокарда.

На церемонию прощания с певцом пришли тысячи человек с белыми розами в руках. Один из фанатов, который не смог приехать, пригнал грузовик с цветами.