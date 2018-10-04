Правила работы скорой помощи изменяются в России

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В России вступают в силу изменения правил доставки пациентов бригадами скорой помощи. Теперь скорая будет обязана доставить больного туда, где ему окажут исчерпывающую медпомощь, пишет РИА Новости, ссылаясь на приказ Минздрава, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Внести изменения в Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года", — цитирует агентство текст приказа.

Отмечается, что теперь бригада медиков обязана доставлять пациентов не в ближайшую больницу, а в медучреждение, оказывающее "медпомощь в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний)"

Кроме этого, проект приказа расширяет функции врача скорой медпомощи отделения санитарно-эвакуационного центра медицины катастроф. Среди дополнительных функций у него теперь организация и проведение дистанционных консилиумов врачей с врачами других медицинских организаций по вопросам диагностики и лечения, взаимодействие с экстренными оперативными службами, в том числе пожарными, полицией и службой "Антитеррор".