Правила взимания коммунальных платежей изменились в России

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Порядок оказания услуг ЖКХ и содержания общего имущества в многоквартирных домах изменился с нового года в России, сообщает "Российская газета".

Как отмечается в пояснительной документации на сайте федерального правительства, плата за коммунальные ресурсы, расходуемые на содержание общего имущества, будет включаться в соответствующую статью расходов.

Отмечается, что данное правило предусматривалось поправками в Жилищный кодекс, которые были приняты летом 2015 года. Соответствующее постановление правительства подготовило основу для того, чтобы исполнять данные нормы.

Поправки, принятые кабмином, в частности, оговаривают, что до 1 июня текущего года регионы должны утвердить свои нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод, электроэнергии для содержания общего имущества.

До этого момента субъектам необходимо использовать нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленные на 1 ноября прошлого года.