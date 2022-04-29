Правительство доплатит миллион рублей врачам, работающим на селе и в отдалённых районах

Правительство России расширило поддержку врачей, работающих в сёлах и отдалённых районах, через программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В госпрограмму «Развитие здравоохранения» внесли изменения, по которым врачи смогут единовременно получить по 1 млн рублей, акушерки и медсёстры — по 500 тыс. рублей. Если медики работают в удалённых и труднодоступных территориях, то размер выплаты возрастает до 1,5 млн и 750 тыс. рублей. На Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и регионах Арктической зоны выплаты составят 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.

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Кроме того, теперь переезд в сельскую местность не будет считаться обязательным условием для получения поддержки. На выплаты смогут рассчитывать студенты-медики, а также выпускники медицинских колледжей, которые завершили учёбу, в том числе по целевому обучению, и вернулись работать в свои населённые пункты. Однако медработники по-прежнему должны заключить договор с медицинским учреждением и отработать там не менее пяти лет.

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В правительстве считают, что подобные выплаты помогут в решении проблемы дефицита врачей и медицинских работников в сельских и отдалённых районах.

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