Правительство разрешило не устанавливать знак "Шипы" на машины
Ранее запрещалось ездить на шипованных шинах при его отсутствии
29 ноября 2018, 20:56
Фото: mvestnik.ru
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает не устанавливать на машины знак "Шипы". Об этом пишет РИА Новости.
Ранее закон запрещал ездить на машине с шипованными шинами, если таковой знак отсутствовал.
В МВД добавили, что знак утратил актуальность, а его отмену согласовали профильные ведомства.
В ноябре замглавы ведомства Михаил Ваничкин добавлял, что динамические характеристики современных машин зависят от множества факторов, и знак "Шипы" не позволяет другим автомобилистам однозначно судить о характере движения транспорта.
Также наклейка на заднем стекле может ограничивать обзор.
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