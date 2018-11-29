Правительство разрешило не устанавливать знак "Шипы" на машины

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Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает не устанавливать на машины знак "Шипы". Об этом пишет РИА Новости.

Ранее закон запрещал ездить на машине с шипованными шинами, если таковой знак отсутствовал.

В МВД добавили, что знак утратил актуальность, а его отмену согласовали профильные ведомства.

В ноябре замглавы ведомства Михаил Ваничкин добавлял, что динамические характеристики современных машин зависят от множества факторов, и знак "Шипы" не позволяет другим автомобилистам однозначно судить о характере движения транспорта.

Также наклейка на заднем стекле может ограничивать обзор.