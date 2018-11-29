Правительство РФ не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний

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Российское правительство не намерено увеличивать штрафы для интернет-компаний до 1% от ежегодной выручки в РФ из-за несоблюдения законодательства страны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на вице-премьера РФ Максима Акимова в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Нет, у нас нет таких планов", — заявил он в ответ на соответствующий вопрос. При этом Акимов отметил, что в кабмин данный проект пока не поступал.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в РФ разрабатывается проект поправок в законодательство, в рамках которых для интернет-компаний будут увеличены штрафы за несоблюдение законов РФ. На компании могут наложить штраф в размере 1% от годовой выручки в стране.

В данный момент за неисполнение российского законодательства в отношении компании могут наложить административный штраф, размер которого варьируется от вида нарушения, или блокировать сервис на территории РФ.

По данным агентства, проект предполагает, что внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях позволит облагать технологические компании оборотным штрафом (в размере доли от оборота компании) за неоднократное неисполнение положений закона об информации. При этом размер штрафа будет не меньше 1,5 миллиона рублей, даже если компания ничего не заработала на российской территории.

Цель внесения изменений заключается в мотивации иностранных компаний, которые работают в РФ, исполнять требования законодательства страны. Увеличение штрафов может действовать для таких сервисов, как поисковые системы, новостные агрегаторы, VPN-сервисы, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и иные компании, которые собирают персональные данные россиян. При этом увеличение штрафов могут рассмотреть как альтернативу блокировке сервисов, рассказывал изданию источник в российской компании.