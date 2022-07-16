Правительство упростило регистрацию импортных автомобилей в России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении регистрации импортных автомобилей в России. Документ опубликовали на официальном сайте правительства.

«Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», — сказано в сообщении.

Ранее установка этой системы была обязательным требованием для того, чтобы пройти регистрацию автомобиля в ГИБДД. Санкции привели к тому, что у производителей систем вызова экстренных служб возникли проблемы в поставке комплектующих.

Новый порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года.