Правительство выделило ещё 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения

Правительство дополнительно выделило свыше 56 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения, документы для этого уже подписаны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, деньги, прежде всего, предназначены для лечения пациентов с коронавирусом и людей с подозрением на него.

"Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех субъектах Российской Федерации", – цитируют политика "Известия".

Помимо этого, кабмин выделил 4 млрд рублей на закупку лекарств для заразившихся ковидом.

Напомним, 20 октября президент Владимир Путин одобрил предложение ввести нерабочие дни в стране. Они продлятся с 30 октября по 7 ноября. Однако власти регионов могут как вводить их раньше, так и продлевать.