Правительству предложили потратить на инфраструктуру 7 трлн рублей

Минэкономразвития направило в правительство проект плана развития инфраструктуры, который включает сооружение почти 700 объектов, его выполнение обойдется почти в 7 трлн рублей за шесть лет, пишет РБК.

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Экономика Затраты на программу "Цифровая экономика" превышают 3,5 триллиона рублей

Документ поручил разработать президент России Владимир Путин. И вот проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры министр экономического развития Максим Орешкин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Первая версия плана предусматривает масштабное финансирование инфраструктурных проектов - они обойдутся почти в 7 трлн рублей в течение шести лет. При этом из бюджета власти собираются потратить меньше половины этой суммы.

Как сообщили изданию в МЭР, в текущую версию документа внесено 690 объектов - свои заявки предлагали как федеральные ведомства (Минэнерго, Минвостокразвития, Росавиация), так и власти 31 российского региона. При формировании плана Минэкономразвития "исходит из цели максимизации социально-экономических эффектов от собранных в нем проектов".

Для этого будут анализироваться социально-экономические (в частности, бюджетные) эффекты от выполнения проектов, степень их проработки, а также возможность осуществить их в формате государственно-частного партнерства, отметили в министерстве. "Кроме того, проект будет соотноситься с целями, задачами и приоритетами, которые зафиксированы в Стратегии пространственного развития", - подчеркнули в МЭР.

Стратегия должна быть готова к концу этого года, она определит специализацию каждого российского региона, ранее говорил Медведев.

На строительство объектов, согласно плану, предварительно планируется потратить 6,8 трлн руб. с 2019 по 2024 год. Федеральный бюджет профинансирует эти планы лишь частично - на 3,1 трлн руб. Из этой суммы уже сейчас в бюджет заложены траты на 1,2 трлн руб. (в 2019–2021 годах). "Дополнительная потребность" в средствах на выполнение плана составит 1,8 трлн руб., в частности, около 500 млрд руб. из них найдут путем перераспределения расходов. Что касается внебюджетных источников, то финансирование частично обеспечит долгосрочная программа РЖД до 2025 года (хотя пока она официально не внесена на межведомственное согласование). Основной статьей расходов станет транспортная инфраструктура: на нее в рамках плана планируется потратить 6,5 трлн руб. (из них 3 трлн руб. из бюджета). Еще 300 млрд руб. (из них бюджетных - порядка 40 млрд руб.) пойдут на инфраструктуру в энергетику.

Источниками финансирования плана помимо федерального бюджета и инвестпрограмм госкомпаний станут частные средства, привлеченные с помощью механизма государственно-частного партнерства. Возможно и участие региональных бюджетов.