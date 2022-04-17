Православные христиане встречают Вербное воскресенье

17 апреля Православная церковь отмечает один из своих главных праздников — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Оно наступает за неделю до Пасхи и предваряет Страстную седмицу, во время которых Церковь вспоминает страдания и крестную смерть Иисуса Христа. Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя. О нём повествуют все четыре евангелиста.

По Священному Писанию, прежде чем посетить древний город Спаситель воскресил праведного Лазаря. Тот жил в Вифании и скончался за четыре дня до прихода туда Господа. Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям. По этой причине, когда Христос через несколько дней въезжал на молодом осле в Иерусалим, люди приветствовали Его как царя.

В память об этом событии и был установлен церковный праздник. В этот день и накануне вечером, в Лазареву субботу, верующим раздают в храмах освящённые ветви вербы. В России они заменяют пальмовые, которыми встречали Господа жители Иерусалима.

Существует давний обычай — освящать вербные ветки. Происходит это накануне торжества, в субботу, во время всенощного бдения. Освящённую вербу обычно хранят в красном углу, рядом с иконами. А в сам праздничный день верующие посещают литургию.

Как сообщает РИА Новости, после праздника ветви можно выбросить или передать для сжигания в храм. Священники напоминают, что верба не святыня, а лишь символ.