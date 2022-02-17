Правовед назвала способ сократить долги для пенсионеров

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева заявила, что пожилых россиян освобождают от обязательств по выплате долга лишь при наличии веских причин. Как она рассказала в беседе с агентством «Прайм», пенсионерам приходится платить по задолженностям даже в том случае, если пенсия — единственный источник дохода.

При этом сократить долги всё же можно. В частности, задолженность списывают, если истёк трёхлетний срок исковой давности.

«Статья 207 Гражданского кодекса России ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или её срок сокращён», — заявила правовед.

Также сократить размер выплаты можно даже в том случае, если суд постановил взыскать долг. Так, закон разрешает обращать взыскание по долгам пенсионера на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию и срочную пенсионную выплату. При этом он защищает от взыскания выплат по исполнительному листу пенсию по случаю потери кормильца, которую выделяют из федерального и регионального бюджетов.