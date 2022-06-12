Праздничный концерт, посвященный Дню России, прошел в парке «Лесная сказка»
Концертную программу для гостей мероприятия подготовили воспитанники детско-юношеского центра Индустриального района
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню России, прошли в парке «Лесная сказка». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Депутат АКЗС и владелец парка Сергей Писарев открыл мероприятие и поздравил собравшихся с праздником.
«Гостей парка ждала концертно-развлекательная программа при участии юных талантов детско-юношеского центра Индустриального района. Коллективы «Импульс» и «Флажолет» исполнили песни о России. Современными и классическими танцами зрителей порадовали танцевальные коллективы «Кинезис», «Палитра» и «Тараторки», — сказано в сообщении.
В конце программы гости и артисты приняли участие во флешмобе «О России!».