Праздничный концерт, посвященный Дню России, прошел в парке «Лесная сказка»

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню России, прошли в парке «Лесная сказка». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Депутат АКЗС и владелец парка Сергей Писарев открыл мероприятие и поздравил собравшихся с праздником.

«Гостей парка ждала концертно-развлекательная программа при участии юных талантов детско-юношеского центра Индустриального района. Коллективы «Импульс» и «Флажолет» исполнили песни о России. Современными и классическими танцами зрителей порадовали танцевальные коллективы «Кинезис», «Палитра» и «Тараторки», — сказано в сообщении.

В конце программы гости и артисты приняли участие во флешмобе «О России!».