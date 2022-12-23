Предельный размер платы за ЖКУ увеличат в Барнауле. Что это значит и кого коснётся?

В Барнауле снова увеличат предельный размер платы за жилищно-коммунальные услуги. Жители города, которые отдают за коммуналку больше, имеют право на компенсацию из казны. С учётом роста тарифов депутаты гордумы вынуждены принять такое решение. Вопрос обсудят на заседании в пятницу, 23 декабря.

Что это за предельный размер такой?

Это мера социальной поддержки населения, действующая в городе с 2010 года. Её суть пояснили в администрации города:

«Депутаты утверждают предельную плату, выше которой горожане не должны нести расходы за жилищно-коммунальные услуги. Если тариф превышает такую плату, то барнаульцы могут получить компенсацию, размер которой определяется как разница между ними. Ежегодно предельная плата также индексируется с учётом предельного индекса».

Насколько выросли тарифы?

Цены и тарифы на коммунальные услуги выросли во всём регионе с 1 декабря 2022 года. В Барнауле для большинства жителей повышение составит не более чем 10,5%. Хотя предельный индекс установлен на уровне 14,7%. Об этом на заседании фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме в начале месяца сообщил председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Павел Есипенко.

Обычно тарифы в стране растут раз в год — 1 июля. Но в этом году приняли решение сделать это дважды, в июле и в декабре (предполагается, что в 2023 году роста цен на «коммуналку» не будет, следующее повышение — в июле 2024 года).

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Почему увеличивают предельный размер?

Это традиционная история: как только в городе поднимают тарифы на ЖКУ, так дума сразу (ну или почти) пересматривает этот показатель. Объяснение тут такое: если не повышать эту планку, то вырастет число людей, которым положена компенсация. Но небогатый бюджет города может не потянуть возросшие траты.

«В целях рационального использования средств бюджета города, учитывая указ губернатора Алтайского края от 25.11.2022 № 186 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Алтайского края с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года», — так объясняют решение его инициаторы (мэрия Барнаула).

Кто имеет право на компенсацию?

Любой собственник или наниматель жилья в Барнауле, который платит больше этого предельного размера. Но только на одно жилое помещение. И не более 3,7 тыс. рублей по коммунальным услугам и 3 тыс. рублей — по жилищным.

В бюджете на 2022 год на эти выплаты заложено 4,4 млн рублей. А в бюджете на 2023 год — уже 32,4 млн рублей.

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Каков теперь предельный размер платы?

С 1 декабря 2022 года предельный размер платы вырастет на 14,7%.

Для жителей города будут действовать такие нормы:

холодное водоснабжение (в том числе при использовании земельного участка) и компонент на холодную воду при горячем водоснабжении — 39,27 руб./куб. м (с 1 июля по сегодняшний день было 34,24 руб./куб. м); водоотведение — 33,72 руб./куб.м (а было 29,40 руб./куб. м); отопление и горячее водоснабжение (компонент на горячую воду) — 2 853,56 руб./Гкал (было 2 487,85 руб./Гкал).

По отоплению есть исключения, касающиеся потребителей «малых» предприятий:

ООО «Затан» — 2 175,30 руб./Гкал; ООО «Нерудная партия» — 2 796,54 руб./Гкал; ООО «АлтайТеплоСнаб» — 2 323,39 руб./Гкал; КГБСУСО «Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов» — 1 593,65 руб./Гкал (кстати, здесь, наоборот, меньше, в последние полгода было 1 651,94 руб./Гкал); ООО «Теплоснаб» — 2 522,80 руб./Гкал.

Иной, чем в самом Барнауле, предельный уровень по холодной воде для жителей ряда посёлков — 12,22 руб./куб.м. Это касается Казённой Заимки, Гоньбы, Научного Городка, Берёзовки, Землянухи, которые снабжает Барнаульский водоканал. Для жителей Центрального и ул. Опытная Станция в Лебяжьем предельный уровень по водоотведению установлен на уровне 22,76 руб./куб.м. А в Научном Городке — 8,44 руб./куб.м.

Повторимся, если у вас получается больше, то вы имеете право на компенсацию. Чтобы оформить компенсацию, нужно обратиться в комитет по социальной защите по месту жительства.