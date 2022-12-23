Предновогодняя пора: барнаульские улицы сковали 10-балльные пятничные пробки

Пробки 10 баллов сковали барнаульские улицы вечером 23 декабря. Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас заторы наблюдаются и в центре города, и в Индустриальном районе, и на объездной дороге.

Движение затруднено на проспекте Строителей, Ленина, Красноармейском, Социалистическом и Комсомольском, а также на прилегающих улицах. В частности, Челюскинцев стоит от Партизанской, а Молодёжная — почти по всей своей длине.

Серьёзные заторы также образовались на шоссе Ленточный бор — начиная от заправки «Роснефть». В Индустриальном районе — пробки на Попова, Павловском тракте, Власихинской, Взлётной и Балтийской. Также заторы есть на проспекте Космонавтов и Малахова.